Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για έναν άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης σήμερα το απόγευμα γύρω στις 16:00. Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και απέκλεισε τον χώρο, ενώ έσπευσε και ιατροδικαστής.
Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ο θάνατος του άνδρα φαίνεται να ήταν αιφνίδιος και η σορός βρίσκεται στο σημείο περίπου δύο εβδομάδες, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
