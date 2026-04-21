Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για έναν άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης σήμερα το απόγευμα γύρω στις 16:00. Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και απέκλεισε τον χώρο, ενώ έσπευσε και ιατροδικαστής.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ο θάνατος του άνδρα φαίνεται να ήταν αιφνίδιος και η σορός βρίσκεται στο σημείο περίπου δύο εβδομάδες, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.