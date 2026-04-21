Συναγερμός από το 112 για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – “Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα”

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε πριν από λίγο στους κατοίκους και περίοικους του Ωραιοκάστρου για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης.

Το μήνυμα του 112, αναφέρει τα εξής: “Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Μείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα”.

Η φωτιά καίει πλαστικά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ενώ στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Μηχανήματα έργου συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

Νωρίτερα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα καθώς λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Συμμαχικής Οδού.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

