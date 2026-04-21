Θεσσαλονίκη: Πλαστικά καίει η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα – “Μείνετε μέσα, κλείστε πόρτες και παράθυρα”, η έκκληση του Δήμου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς στην περιοχή της Νεοχωρούδας, του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η φωτιά καίει πλαστικά σε υπαίθριο χώρο εταιρείας ενώ στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Μηχανήματα έργου συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ωραιοκάστρου καλεί τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα καθώς λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, ενδέχεται να εκλύονται επικίνδυνοι καπνοί και αέρια στην ατμόσφαιρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να:

Παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα.

Απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

