Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός μετά από πτώση από ύψος – Άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν νεαρός άνδρας έπεσε από ύψος σε πρασιά πολυκατοικίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος για τη σταθεροποίηση του τραυματία.

Ο νεαρός, ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα, εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Η ιατρός της Κινητής Ιατρικής Μονάδας προχώρησε άμεσα σε διασωλήνωσή του επί τόπου, ενώ στη συνέχεια του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες προνοσοκομειακές παρεμβάσεις.

Ακολούθως, ο πολυτραυματίας διακομίστηκε αιμοδυναμικά ασταθής στο εφημερεύον ΓΝΘ Παπανικολάου, όπου και νοσηλεύεται για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Για τη διαχείριση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με τη συμμετοχή συνολικά τεσσάρων διασωστών και ενός ιατρού του ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

Θεσσαλονίκη Πτώση

