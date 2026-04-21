Μπουντούρης ενόψει των τελικών του FIBA Europe Cup με τη Μπιλμπάο: “Θα είμαστε πιο έτοιμοι από πέρσι”

Ο General Manager του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπουντούρης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Γιάννη Λαμπίρη και τον Μενέλαο Σεβαστιάδη και μίλησε για τη φετινή σεζόν που διανύει ο «Δικέφαλος του Βορρά», τον διπλό τελικό με τη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup, καθώς και το όραμα που υπάρχει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για το μέλλον.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την όλη φετινή σεζόν του ΠΑΟΚ και την έλευση του Τέλη Μυστακίδη στη διοίκηση: «Έγινε μια μεγάλη αλλαγή στον ΠΑΟΚ και δεν ήταν εύκολο αυτό που έγινε, να αλλάξει διοίκηση και μπάτζετ.

Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές για ν’ αλλάξει το μομέντουμ. Απ’ την πρώτη μέρα που ήρθαμε είπαμε πως στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη, να είμαστε στον τελικό και η ομάδα να κατακτήσει την 3η θέση στη GBL.

Μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι μόνο με αυτό όμως, υπάρχει και καλύτερο, να κατακτήσουμε το FIBA Europe Cup. Είναι πόθος όλων.

Αυτό που έγινε τους τελευταίους 3μιση-4 μήνες δεν είναι εύκολο. Αυτή η θετική μετάβαση έγινε μεσούσης της περιόδου, δεν είχαμε το καλοκαίρι να σχεδιάσουμε ό,τι θέλουμε να συμβεί. Κάθε τρεις μέρες δίναμε αγώνα και αυτό συμβαίνει ακόμα».

Για το ποιο θα είναι το «κλειδί» της νίκης για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ματς με τη Μπιλμπάο (22/04): «Έχουμε ξαναπαίξει φέτος με τη Μπιλμπάο. Βέβαια, ήμασταν σε διαφορετική φάση τότε. Είχαμε χάσει εύκολα στην Ισπανία και εντός έδρας, ενώ ήμασταν καλά, στο τέλος χάσαμε τη διαφορά και ηττηθήκαμε.

Η Μπιλμπάο στην ACB είναι πολύ πιο κάτω από τη Μούρθια, την οποία την περάσαμε στον ημιτελικό. Έχει δυνατή ομάδα, αθλητικούς παίκτες, ψηλά παιδιά, παίζει με συγκεκριμένο τρόπο.

Θεωρώ ότι αυτοί στο μυαλό τους μας έχουν τοποθετήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά αυτήν τη φορά θα είμαστε πολύ διαφορετικοί.

Και η ψυχολογία μας θα είναι καλύτερη. Έχουμε πολύ καλό ρυθμό, παρά την κούρασή μας. Θέλει δύναμη, γιατί στην Ισπανία έχουν μάθει να παίζουν σε ρυθμό δυνατό και γρήγορο, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να μην πάμε σε ρυθμό που ευνοεί αυτήν την ομάδα.

Πιστεύω ότι θα δούμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ απ’ αυτό που είχαμε δείξει στα προηγούμενα φετινά παιχνίδια με τη Μπιλμπάο».

Για το αν είναι δέλεαρ να «ζεστάνουν» τον Τέλη Μυστακίδη ακόμα περισσότερο με έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην πρώτη του χρονιά: «Εννοείται. Καταρχάς, θα είναι ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τον ίδιο για αυτά που κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Μυστακίδης αγαπάει την ομάδα, βοηθάει σε όλους τους τομείς και την ξεχρέωσε απ’ τα βάρη που είχε απ’ το παρελθόν.

Έχει μεγάλη σημασία αυτόν τον άνθρωπο με κάποιον τρόπο να τον βοηθήσουμε να νιώσει τη χαρά αυτήν που ήρθε να βρει στον ΠΑΟΚ και να του δείξουμε τον δρόμο ότι μπορεί να γίνουν ακόμα πιο όμορφα πράγματα στο ψηλότερο επίπεδο.

Όπως προείπα, απ’ την πρώτη μέρα είχαμε πει ότι στόχος μας είναι να φτάσουμε στον τελικό και να κατακτήσουμε το FIBA Europe Cup, καθώς και να πάρουμε την 3η θέση της κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα.

Επίσης, χωρίς θράσος, αλλά με θάρρος και σαν εκτίμηση, είπαμε ότι στον ΠΑΟΚ δεν ήρθαμε για να είμαστε 3οι. Δε βολευόμαστε με αυτήν τη θέση.

Επομένως, σιγά-σιγά πρέπει να “χτίσουμε” την οργάνωση, να φτιάξουμε έναν οργανισμό και μέσα από λογικές κινήσεις να μπορέσουμε να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ στο ψηλότερο επίπεδο».

Για το αγωνιστικό πρόσωπο του ΠΑΟΚ: «Η αλήθεια είναι πως ακόμα κι όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε άλλα γήπεδα να αγωνιστεί, βλέπω κι έναν θαυμασμό σε σχέση με το μπάσκετ που παίζει, τα αποτελέσματα που έχει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Και η έλευση του κόουτς Τρινκιέρι δείχνει τη διάθεση που υπάρχει για να γίνει κάτι μεγάλο. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, γιατί λειτουργούμε μαζί και σε επίπεδο οργάνωσης.

Έχουμε επιλέξει ένα προπονητικό σχήμα το οποίο στηρίζει τον κόουτς Μπούτσκο, που έχει μια πολύ καλή και θετική παρουσία και αυτό το βλέπουμε αγωνιστικά.

Λειτουργούμε μαζί με τον κόουτς Τρινκιέρι στην καθημερινότητα και σε ό,τι χρειάζεται, γιατί έχει τρομερές γνώσεις. Είναι ευλογία να είναι μαζί μας ένας τέτοιος άνθρωπος και να βοηθάει σε όλα τα επίπεδα».

Για τη «δίψα» του κόσμου για το μπασκετικό τμήμα: «Το σημαντικότερο είναι να χαρίσεις σε έναν φίλαθλο του ΠΑΟΚ την περηφάνεια που πρέπει να έχει.

Είναι ο πόθος όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ να κερδίσει την περηφάνεια που έχει χάσει το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Να αποκτήσει την περηφάνεια ο κόσμος της ομάδας μέσα από αυτόν τον τίτλο. Μακάρι αυτό να είναι η αρχή».

Για τα 100 χρόνια που έκλεισε ο ΠΑΟΚ: «Η αλήθεια είναι πως ο ΠΑΟΚ για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι κάτι περισσότερο. Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Είναι φιλοσοφία, είναι τρόπος ζωής για αρκετό κόσμο. Πίσω από μια φανέλα μπορούμε να δούμε το όραμα που υπάρχει σε αυτήν την ομάδα, είναι ο τρόπος σκέψης και η κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Εμείς καλούμαστε να συνεχίσουμε αυτήν την κουλτούρα έτσι ώστε να εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να πετάει ψηλά και να είναι μια ομάδα που κάνει περήφανους τους φιλάθλους της».

Για το ότι ο ίδιος είναι ο «συνδετικός κρίκος» που ενώνει το 1991 και το 1994 με τη φετινή σεζόν: «Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, δεν κάνει χάρη σε κανέναν.

Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να μεγαλώνουμε και να μπορούμε να χαιρόμαστε όμορφες στιγμές σαν κι αυτήν. Σκεπτόμενος και μετρώντας, συνειδητοποίησα πως ήρθα στον ΠΑΟΚ πριν 37-38 χρόνια.

Σίγουρα το να είσαι μέρος των 100 χρόνων δεν είναι και λίγο. Είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που ζούμε αυτές τις στιγμές και φέτος».

Για το ότι είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, Κύπελλο Κυπελλούχων και Κύπελλο Κόρατς: «Η αλήθεια είναι πως έχω κατακτήσει… τα πάντα. Είχα την ευλογία να είμαι σε καλές ομάδες, με καλούς συμπαίκτες και καλούς προπονητές. Αυτό μού έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτές τις επιτυχίες. Ελπίζω μετά από περίπου δέκα μέρες να… μεγαλώσει η συλλογή».