Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν την ώρα που έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας πέτυχαν περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω δύο μέλη της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 40 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη συνεργού τους, σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας δικογραφία, κατά περίσταση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη και εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου.

Ειδικότερα, σήμερα (21/4) τα ξημερώματα, οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν σε αγροτική περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, να επιχειρούν να κλέψουν μετασχηματιστή, πλην όμως στη θέα των αστυνομικών εισήλθαν σε όχημα αγροτικού τύπου και τράπηκαν σε φυγή.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε σε οικισμό των Διαβατών και οι επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως οι δύο εξ’ αυτών συνελήφθησαν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 30χρονος, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματισθεί ελαφρά ένας αστυνομικός.

Στην καρότσα του οχήματος, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες στο Α.Τ. Βόλβης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 πηνία χαλκού, που αφαιρέθηκαν από 3 ισάριθμους μετασχηματιστές καθώς και πλήθος εργαλείων, που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση μετασχηματιστών.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από αρχές Φεβρουαρίου έως 18 Απριλίου 2026, προέβησαν σε ακόμη 24 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλκηδόνας.

Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία που αφορά την κλοπή 34 μετασχηματιστών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2025-Ιανουαρίου 2026 στην ίδια περιοχή, η οποία υπεβλήθη στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές και όπως διαπιστώθηκε ένας εκ των δραστών είναι ο 40χρονος συλληφθείς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

