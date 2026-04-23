Κρήτη: Αύριο το τελευταίο “αντίο” στην 43χρονη Ελευθερία που δολοφονήθηκε από τον 38χρονο

Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο το μεσημέρι η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου να της αποδοθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός, μέσα σε βαρύ πένθος.

Τα στοιχεία που «έδειξαν» τον δράστη

Υπενθυμίζεται ότι η 43χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της χθες Τετάρτη, έπειτα από τρεις μέρες αναζήτησης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που χειρίζονται την τραγική υπόθεση είναι πεπεισμένοι πως ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας είναι και ο δράστης της δολοφονίας της.

Όλα τα κομμάτια του παζλ οδηγούν στο συμπέρασμα πως η γυναίκα έπεσε θύμα της εμμονής που είχε μαζί της ο πρώην σύντροφός της ο οποίος, μετά τη δολοφονία της, προσπάθησε με διάφορες κινήσεις που αναλύονται παρακάτω να παραπλανήσει τις Αρχές. Όταν κατάλαβε πως ο κλοιός γύρω του άρχισε να στενεύει, έστρεψε μια κοντόκαννη καραμπίνα στο εαυτό του και πάτησε την σκανδάλη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η άτυχη Ελευθερία δολοφονήθηκε μεταξύ 11.00 – 11.10 το πρωί της Κυριακής (19/4) κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον φερόμενο ως δράστη δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.

Ο δράστης φέρεται να στάθηκε μπροστά από το λευκό Honda της γυναίκας και να την πυροβόλησε στο κεφάλι με ένα εννιάρι πιστόλι (δεν έχει βρεθεί) ενώ αυτή καθόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια μετακίνησε τη σορό της και την τοποθέτησε στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Πενήντα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12.00, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζή στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών. Από εκεί, κάλεσε ένα ταξί και μετέβη στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Ακολούθως ο 40χρονος επιβιβάστηκε στο Smart του και επέστρεψε στο παρεκκλήσι με σκοπό να κρύψει τα στοιχεία του εγκλήματος. Πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα. Μπήκε στο χωράφι πίσω από ένα βενζινάδικο και έκρυψε το όχημα με τη σορό.

Στη συνέχεια, στις 13:13 το μεσημέρι, καταγράφηκε από κάμερα πεζός να καλεί ταξί και να επιστρέφει εκεί όπου είχε αφήσει το Smart, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου που είχε συναντήσει την Ελευθερία. Μπήκε στο Smart και αποχώρησε.

Από την πρώτη στιγμή ο 38χρονος είχε τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας – και αυτό γιατί υπήρχαν πληροφορίες πως ζήλευε παθολογικά την 43χρονη (τόσο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους όσο και μετά). Οι αστυνομικοί που τον προσήγαγαν, αμέσως παρατήρησαν πως είχε στα χέρια αμυχές και γρατζουνιές, τις οποίες και δικαιολόγησε λέγοντας πως έπεσε με το μηχανάκι, χωρίς φυσικά να πείσει κανέναν.

Τελικά, η αυλαία της τραγωδίας έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) όταν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό της 43χρονης μέσα στο αυτοκίνητό της, σε ένα χωράφι στην Αγία Βαρβάρα.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να πάρουν στοιχεία από το αυτοκίνητο της 43χρονης καθώς επίσης και ιατροδικαστής.

Τραγικές φιγούρες τα παιδιά της Ελευθερίας, ο αδερφός της και άλλοι συγγενείς, που βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Οι στενοί συγγενείς της άτυχης μητέρας σφιχταγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους.