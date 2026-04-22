Η αποκάλυψη Λιάγκα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – “Δεν υπάρχουν βλάβες, τον έχουν βγάλει απ’ τη βαριά καταστολή”

Ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το “Πρωινό” του ΑΝΤ1, μετέφερε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη πριν από περίπου μία εβδομάδα.

«Θέλω να δώσω ένα ρεπορτάζ που αφορά στην υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, το οποίο είναι αποκλειστικό. Δεν έχουν ακουστεί αυτά μέχρι τώρα. Θυμάστε που λέγαμε, είναι σήμερα η όγδοη μέρα μετά το εγκεφαλικό του ανθρώπου. Το ανεύρυσμα που οδήγησε στο εγκεφαλικό. Νοσηλεύεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Θυμάστε που λέγανε όλοι οι γιατροί ότι οι πολύ κρίσιμες μέρες για επιπλοκές στην ιστορία αυτή στατιστικά είναι η έκτη και η έβδομη.

Πέρασαν λοιπόν χθες και προχθές η έκτη και η έβδομη μέρα χωρίς καμία, μα καμία επιπλοκή. Το ένα καλό νέο λοιπόν είναι αυτό. Σήμερα για πρώτη φορά έγιναν εξετάσεις. Έγινε εγκεφαλογράφημα και αξονική. Τα πρώτα συμπεράσματα από τις σημερινές εξετάσεις είναι απόλυτα αισιόδοξα και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβες στον άνθρωπο. Θέλω να σας πω ότι τον έχουν βγάλει απ’ τη βαριά καταστολή. Είναι σε μια ήπια καταστολή, δεν ξέρω ακριβώς στη δοσολογία των φαρμάκων τι σημαίνει αυτό. Μου λένε όμως από τον Ευαγγελισμό οι πηγές μου ότι τον έχουν βγάλει τον άνθρωπο από την βαριά καταστολή και μάλιστα υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε ερεθίσματα ιατρικά που του κάνουν οι γιατροί», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.