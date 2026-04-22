Έκτακτο επίδομα στις οικογένειες με παιδιά – Πώς θα πάρετε τα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο 8 μέτρων που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, με το ποσό του επιδόματος να διαμορφώνεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σύμφωνα με την εξειδίκευση από το ΥΠΟΙΚ, το επίδομα αφορά περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και αφορά συνολικά 3,3 εκατ. πολίτες, με κάλυψη που φθάνει στο 80% των οικογενειών.

Επίσης, για την συγκεκριμένη ενίσχυση δεν θα χρειαστεί να κάνουν οι πολίτες αίτηση. Θα δοθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πρόκειται για μία οριζόντια παρέμβαση, που στοχεύει κατευθείαν στο οικογενειακό εισόδημα, σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης, τροφίμων και καθημερινών αναγκών πιέζει περισσότερο τα νοικοκυριά με παιδιά.

