Παναγιώτης Στάθης: Δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Γιώργου Παπαδάκη και έκανα λάθος, το πλήρωσα μάλιστα

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Παναγιώτης Στάθης στη συνάδελφο του, Κατερίνα Θεοδωροπούλου και το ένθετο Τύπος Tv αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 μίλησε για την απόφαση να αναλάβει το “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά και για την συμβουλή, που εν τέλει δεν ακολούθησε, του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη.

Θα χαρακτήριζες την παρουσίαση του “Καλημέρα Ελλάδα” σπουδαίο μάθημα ή τολμηρό εγχείρημα;

Και τα δύο. Πάντα πίστευα πως η επόμενη μέρα του “Καλημέρα Ελλάδα” θα ήταν δύσκολη και, προφανώς, απαιτητική έως απόλυτα δυσχερής για τον/τους παρουσιαστή/παρουσιαστές του. Αυτή η δυσκολία έγκεται στην ιστορικότητα της εκπομπής και την τεράστια διαχρονική επιτυχία της, που συνδέθηκε όσο – πιθανόν – καμία άλλη με τον παρουσιαστή της επί τρεις δεκαετίες.

Ο δρόμος, προφανώς, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, έχει πολλή ανηφοριά. Αλλά, αλήθεια τώρα, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια τέτοια πρόκληση; Εγώ, πάντως, όχι…

Πήρες τη σκυτάλη από τον σπουδαίο Γιώργο Παπαδάκη ο οποίος, λίγο καιρό μετά, έφυγε από τη ζωή. Ποια συμβουλή του κρατάς;

Ο Γιώργος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν ούτε από την εκπομπή ούτε από την τηλεόραση γενικότερα. Αυθεντικός εκφραστής της λαϊκής αγωνίας, καθημερινός συνομιλητής του κόσμου. Η απώλεια του ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την εκπομπή και τον όμιλο ΑΝΤ1 και για όλους μας. Είδα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες να κλαίνε με λυγμούς και να θρηνούν την απώλεια του, ανυπόκριτα και με σπαραγμό.

Λίγο καιρό πριν, είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση. Με συμβούλεψε, είναι η αλήθεια, κάτι που δεν θα αποκαλύψω. Θα πω μόνο πως για άλλους λόγους, που δεν είναι της παρούσης, δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Παπαδάκη και έκανα λάθος, το πλήρωσα μάλιστα.

Θα αποκαλύψω, πάντως, πως ο Γιώργος μού είχε τηλεφωνήσει το καλοκαίρι, όταν βρισκόμουν σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, για να με παροτρύνει θερμότατα να κάνω το βήμα.