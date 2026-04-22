Συγκλονίζει ο Αντίνοος Αλμπάνης για τη μάχη με τον καρκίνο: “Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος”

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Αντίνοος Αλμπάνης, αυτή την εβδομάδα, στο νέο επεισόδιο για το vidcast που επιμελούνται οι “Rainbow Mermaids” στο Youtube.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε από καρδιάς στη μάχη που έδωσε με θάρρος απέναντι στον καρκίνο, εξηγώντας την μοναχικότητα που είχε το μονοπάτι που κλήθηκε να βαδίσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντίνοος Αλμπάνης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “αυτές οι διαδρομές είναι κατ’ εξοχήν μοναχικές. Ό,τι και να λέμε, όταν αναγκάζεσαι να χορέψεις αυτόν τον χορό, συνειδητοποιείς ότι τα βήματα πρέπει εσύ να τα φτιάξεις. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι η δική σου μοναξιά δεν κουμπώνει με μια αντίστοιχη μοναξιά ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να περνάει το ίδιο ακριβώς πράγμα”.

“Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά εισπράττουν, αντιλαμβάνονται, εκφράζονται και ερμηνεύουν αυτό το οποίο τους φέρνει κοντά σε κάτι το οποίο είναι δυσοίωνο. Έχει μια αγριάδα όλο αυτό που, κυρίως, σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος”, συμπλήρωσε.

“Ήταν επιλογή μου να μην το πω στους γονείς μου, η οποία έγινε για λόγους που είχα ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να προστατέψω εκείνους, εμένα, την οικογένεια, το σύνολο… δεν ξέρω. Έτσι, όμως, έκανα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Αντίνοος Αλμπάνης στη νέα διαδικτυακή του συνέντευξη.