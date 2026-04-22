MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φρίκη στη Χαλκίδα: Κόρη βασάνισε μαζί με τον σύντροφό της την 70χρονη μητέρα της

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια της κόρης και του συντρόφου της, μία γυναίκα 70 ετών στη Χαλκίδα.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν τη Δευτέρα (20/4) όταν, για άγνωστο λόγο, η κόρη της γυναίκας, 46 ετών, και ο σύντροφος της πρώτης, 47 ετών, επιτέθηκαν στην 70χρονη με πρωτοφανή αγριότητα και άρχισαν να την ξυλοκοπούν σε όλο της το σώμα με μπουνιές και κλοτσιές.

Το μένος τους ήταν τέτοιο που δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια, μετέφεραν τη γυναίκα στην κουζίνα, της έριξαν κρύο νερό και την ανάγκασαν να σταθεί στο ένα πόδι.

Όταν ο εφιάλτης τελείωσε η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να ειδοποιήσει τις Αρχές και να καταγγείλει το περιστατικό. Χθες Τρίτη (21/4) πέρασε το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος της περιοχής και περιέγραψε τα βασανιστήρια που υπέστη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 46χρονη και τον σύντροφό της και τους πέρασαν χειροπέδες. Παράλληλα, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: protothema.gr

Χαλκίδα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

