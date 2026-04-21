Θεσσαλονίκη: Ανακλήθηκε η άδεια στην εταιρεία οπτικών ινών μετά από την καθίζηση στους Στάβλους Παπάφη

Εκτεταμένη καθίζηση σε εργοτάξιο στους Στάβλους Παπάφη στην περιοχή Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε με εκκωφαντικό θόρυβο τμήμα του δρόμου και σταθμευμένα οχήματα και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» με τους Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη, ο Πρόδρομος Νικηφορίδης, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Νικηφορίδης ανέφερε αρχικά, “(…) Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η θέση ενός αγωγού μερικές φορές είναι στο περίπου, γιατί παλιά δεν υπήρχε η ακρίβεια που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τον σχεδιασμό αυτών των δικτύων”.

Και πρόσθεσε “Αυτό που συνέβη είναι ότι υπήρξε μεγάλη ποσότητα νερού αλλά όχι επιφανειακού νερού. Επειδή η ζημιά έγινε στο εσωτερικό και επειδή το νερό, ξέρετε, βρίσκει πάντα διέξοδο και βγαίνει από εκεί που το βολεύει γιατί έχει εύκολο πέρασμα”.

Παράλληλα, υπογράμμισε “Yπήρχαν αυτοί οι μικρό πάσσαλοι που στήριζαν αυτό το όρυγμα. Υπήρχε η περίφραξη. Δυστυχώς, σε κάποια φάση η πίεση που είχε ασκηθεί επάνω σε όλη αυτή την κατασκευή ήταν τέτοια που το έριξε, έριξε ακόμα και έναν πολύ μεγάλο στύλο του ΔΕΔΔΗΕ. Από αυτούς τους πολύ μεγάλους δηλαδή, τον έριξε και σε ένα βαθμό πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε τον ρόλο του σε σχέση με την πίεση που ασκούσε πάνω στην περίφραξη. Έχει σταματήσει εννοείται τώρα το εργοτάξιο. Εμείς ανακαλέσαμε αμέσως την άδεια στην εταιρεία που των οπτικών ινών και τώρα έχουν αναλάβει οι πραγματογνώμονες, η εισαγγελία να διερευνήσουν την υπόθεση“.

Τέλος, στην ερώτηση για το αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έπαθαν ζημιά θα αποζημιωθούν, σημείωσε “Κοιτάξτε, ένα αυτοκίνητο έπεσε και αυτό έπεσε με έναν τρόπο πολύ σαν…. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έπεσε όπως στεκόταν πάνω, έτσι βρέθηκε και κάτω, δηλαδή, στις ρόδες του επάνω. Ήταν κάτι περίεργο. Δηλαδή, έπεσε όπως πέφτει μία γάτα (…). Προφανώς θα υπάρξει αποζημίωση. Τώρα τα υπόλοιπα δεν έπαθαν ζημιά. Τα σήκωσε γερανός, τα απομάκρυναν. Επομένως, ένα είναι το αυτοκίνητο αυτό. Όταν γίνεται κάποια ζημιά σε ένα αυτοκίνητο, είτε γιατί έπεσε ένα δέντρο επάνω, είτε γιατί υπήρξε άλλος λόγος, πάντα αποζημιώνονται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα“.