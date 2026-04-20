Πρώην Στάβλοι Παπάφη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του εδάφους – Ελεύθερος ο 28χρονος

Ελεύθερος ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 28χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών, έξω από τους πρώην στάβλους Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος, που είχε συλληφθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υπεύθυνος τού έργου για τις οπτικές ίνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

