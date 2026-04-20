Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τοιχίο στους Στάβλους Παπάφη – Αυτοκίνητα κρέμονται στον αέρα, ένα έπεσε στο εργοτάξιο – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει μετά από κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης στο εργοτάξιο των Στάβλων Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα νωρίς το πρωί. Το τοιχίο αντιστήριξης του εργοταξίου από την πλευρά της οδού Αλοννήσου κατέρρευσε, με συνέπεια να υποχωρήσει και το οδόστρωμα του δρόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η υποχώρηση προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος, τα παρκαρισμένα οχήματα στην άκρη της οδού Αλοννήσου κρέμονται στον αέρα ενώ ένα έπεσε μέσα στο εργοτάξιο!

