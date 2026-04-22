Παύλος Σταματόπουλος: Η πιο δύσκολη, για λόγους πραγματικά ώρας, συνεργασία, ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο

Ο Παύλος Σταματόπουλος βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τις συνεργασίες του στην τηλεόραση.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, μάλιστα, τόνισε πως η δυσκολότερη συνεργασία του ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

«Η πιο δύσκολη, για λόγους πραγματικά ώρας, δηλαδή είχα πολλά πράγματα να κάνω εκείνη την περίοδο, ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο, γιατί είχα και το “Μες στην καλή χαρά”, είχα και ραδιόφωνο και το βραδινό.

Επομένως, εγώ πιέστηκα πάρα πολύ κι έπαθα πραγματική υπερκόπωση, δηλαδή μπήκα στο νοσοκομείο, γιατί δεν έβλεπα», είπε ο Παύλος Σταματόπουλος.

Παύλος Σταματόπουλος

