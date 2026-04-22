Χωρίς νερό σήμερα για πέντε ώρες περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

Προβλήματα υδροδότησης για διάστημα πέντε ωρών θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχή της Νέας Κρήνης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 22/04/2026, από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού του δικτύου ύδρευσης επί της συμβολής των οδών Βρυούλων- Ν. Πλαστήρα του Δήμου Καλαμαριάς.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εφέσου- Βρυούλων -Κανάρη -Πλαστήρα καθώς και στις παρακείμενες οδούς τις περιοχής Ν. Κρήνης του δήμου Καλαμαριάς.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.