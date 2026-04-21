Ένοπλη επίθεση σε εταιρεία αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. και πώς συνδέεται με τα κυκλώματα εκβιαστών

Σκηνές που θυμίζουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών της νύχτας εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον επιχείρησης εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην οδό στη Βασιλίσσης Όλγας.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης με κυκλώματα εκβιαστών, την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως μεταδίδει το ertnews, οι υπάλληλοι της εταιρείας όταν πήγαν να πιάσουν δουλειά αντίκρυσαν σπασμένες τζαμαρίες, προθήκες κατεστραμμένες από τους πυροβολισμούς και αυτοκίνητα με τρύπες στο αμάξωμά τους.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ερευνούν εάν σχετίζεται το συγκεκριμένο περιστατικό με τη δράση σπείρας εκβιαστών, μέλη της οποίας συνελήφθησαν γιατί εκβίαζαν έναν ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων, ενώ τις εντολές της έδινε ένας βαρυποινίτης μέσα από τις φυλακές.

«Παρά το γεγονός ότι είχαμε τρεις συλλήψεις και την έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου βαρυποινίτη, βλέπουμε ότι μετά από όλη αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας και τις συλλήψεις τους, οι αδίστακτοι κακοποιοί συνεχίζουν κατά πάσα πιθανότητα το έργο τους» ανέφερε η Λία Χριστάρα.

Η αστυνομία ερευνά, ταυτόχρονα, εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δυο αυτοκινήτων, από βόμβες μολότοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

