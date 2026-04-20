Θεσσαλονίκη: Η εισαγγελέας ζητά απαλλαγή υιών Σαββίδη για εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών

Την απαλλαγή των δύο υιών του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, για τη φερόμενη εμπλοκή τους σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ο οποίος, το 2015, διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή Εργκούς Κάτσε με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ζητεί με πρότασή της προς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η εισαγγελέας της Έδρας.

Οι Γιώργος και Νίκος Σαββίδης, κατά τη δικογραφία, κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί σε εκβίαση, η οποία αποδίδεται σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να διέπραττε εκβιάσεις. Την ομάδα αυτή, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, φαίνεται να προσέγγισε παράγοντας, τότε, του ΠΑΟΚ– με αρμοδιότητα την επικοινωνία με τους οργανωμένους οπαδούς του συλλόγου.

Για τον συγκεκριμένο πρώην παράγοντα, η εισαγγελέας ζητεί να κηρυχθεί ένοχος για ηθική αυτουργία σε απόπειρα παράνομης βίας, εμπρησμό και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με τις δύο τελευταίες πράξεις να αφορούν τον εμπρησμό του Ι.Χ. αυτοκινήτου της συζύγου του μάνατζερ, στην Αθήνα.

Τεκμηριώνοντας την απαλλακτική πρόταση για τους υιούς Σαββίδη (δεν παρίστανται στη δίκη και εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους), η εισαγγελέας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στις οικονομικές διαπραγματεύσεις για το νέο συμβόλαιο του Εργκούς Κάτσε, ενώ δεν προέκυψε οποιαδήποτε σύνδεσή τους με το επίδικο συμβάν.

Αντίθετα, για τον κατηγορούμενο παράγοντα είπε ότι εκμεταλλεύθηκε τις επαφές του με τους φυσικούς δράστες τού εμπρησμού, πείθοντάς τους να τελέσουν την αξιόποινη πράξη για να υπάρξει αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με μάρτυρες, είχαν προκαλέσει δυσφορία στους κόλπους των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κατά την εισαγγελική πρόταση ο συγκεκριμένος παράγοντας ενήργησε με προσωπική φιλοδοξία για την «ανέλιξή» του στο πόστο που κατείχε.

Η ίδια δικογραφία περιλαμβάνει εκβιάσεις, υπό τη μορφή παροχής «προστασίας» σε νυχτερινά μαγαζιά ή καταστήματα τύπου «φρουτάκια» που καταλογίζονται στην εγκληματική ομάδα, την οποία διηύθυνε έγκλειστος των φυλακών που απεβίωσε το 2022 (η ποινική δίωξη εις βάρος του παύεται). Στην πρότασή της, πάντως, η εισαγγελέας ζητεί την ενοχή των εμπλεκόμενων προσώπων μόνο για μία εκβίαση μαγαζιού στη Θεσσαλονίκη, περίπτωση στην οποία εμπλέκεται και ο πρώην παράγοντας.

Επιπλέον, ως μέλος της εγκληματικής ομάδας – “συμμορία” κατά την εισαγγελική πρόταση, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από εγκληματική οργάνωση – κατηγορείται αστυνομικός που την περίοδο 2015-16 φέρεται να εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στα κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Θεσσαλονίκης για λογαριασμό κρατούμενων που συνδέονταν με την ομάδα την οποία φέρεται να διηύθυνε ο έγκλειστος (ήδη αποβιώσας). Για τον αστυνομικό, που σύμφωνα με πληροφορίες αποτάχθηκε από το Σώμα, η εισαγγελέας ζητεί, μεταξύ άλλων, να κηρυχθεί ένοχος για συμμορία και εισαγωγή ναρκωτικών από υπάλληλο σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η δίκη που ξεκίνησε τους προηγούμενους μήνες θα συνεχιστεί με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων (ξεπερνούν στο σύνολό τους τους τριάντα), ενώ η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ