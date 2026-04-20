Εισβολή αναρχικών στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, φώναζαν συνθήματα για τα Προσφυγικά – Δείτε βίντεο

Αναρχικοί εισέβαλαν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας όπου γινόταν συζήτηση για τα Προσφυγικά και την ανάπλαση με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Κρατώντας σημαίες, οι αναρχικοί φώναζαν συνθήματα για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αφού, και σύμφωνα με το protothema.gr, εναντιώνονται στα σχέδια ανάπλασης της περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού.

Πηγές της αντιπολίτευσης δείχνουν τον Χάρη Δούκα ως υπεύθυνο για την σημερινή εικόνα στο δημοτικό συμβούλιο, σημειώνοντας πως ο δήμαρχος Αθηναίων δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για τα Προσφυγικά επειδή δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τους αναρχικούς, που όπως υποστηρίζουν, τον στήριξαν.

Τα Προσφυγικά

Το συγκρότημα των Προσφυγικών, που αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες, κατασκευάστηκε την περίοδο 1933-1935 και θεωρείται ένα από τα πλέον σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με το Αρχείο Νεώτερων Μνημείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η κατασκευή τους έγινε την περίοδο 1933-1935. Οι τέσσερις πολυκατοικίες έχουν σχεδιαστεί από τον αρχτέκτονα Δημήτριο Κυριακό και οι υπόλοιπες τέσσερις από τον πολιτικό μηχανικό Κίμωνα Λάσκαρι ενώ και οι δύο υπηρετούσαν στην Τεχνική Υπηρεσία του υπουργείου Πρόνοιας. Στόχος της ανέγερσής τους ήταν να στεγαστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες.

Μάλιστα, η κατασκευή τους έγινε με βάση τα πρότυπα του Bauhaus και ως κτίρια θεωρούνται ιστορικά τεκμήρια και σημεία αναφοράς της συλλογικής μνήμης, ιδιαίτερα της εποχής του Μεσοπολέμου.

Όμως πέραν της εποχής του Μεσοπολέμου, οι πολυκατοικίες ενεπλάκησαν και σε μια άλλη ιστορική εποχή, καθώς στους τοίχους τους σώζονται οι σφαίρες των Δεκεμβριανών του 1944, που μαρτυρούν ότι τα κτίρια βρέθηκαν στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

