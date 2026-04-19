Σπουδαία κίνηση από τους ΣΦ ΠΑΟΚ ενόψει τελικού Κυπέλλου

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ προχωρούν σε μια συμβολική και βαθιά συγκινητική πρωτοβουλία στήριξης προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών.

Με αφορμή τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, οι ΣΦ ΠΑΟΚ εκφράζουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων στη Ρουμανία, αλλά και στους τραυματίες, μέσα από τη συμβολική αγορά μιας κοντομάνικης μπλούζας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ μετά το θάνατο των συνοπαδών μας ανακοινώνουμε κάποιες δράσεις με αφορμή τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος.

Οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ θα συμπαρασταθούμε με τη συμβολική αγορά μιας κοντομάνικης μπλούζας στις οικογένειες των αδερφών μας που έφυγαν από κοντά μας στα πρόσφατα τραγικά γεγονότα καθώς και στους τραυματίες. Με την αγορά εισιτηρίου του τελικού για όποιον συνοπαδό μας προμηθευτεί μια θέση στο πανθεσσαλικό απ’ τους συνδέσμους της ομάδας θα παίρνει πακέτο και το εν λόγω μπλουζάκι.

Θα είμαστε πάντα δίπλα στις οικογένειες τους όπως ήμασταν μαζί με τα αδέρφια μας στα πέταλα όλης της γης. Θα θέλαμε επι της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς και την ομάδα της ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ οι οποίοι στήριξαν και βοήθησαν με τον τρόπο τους την οικογένειά μας. Όποιος δεν μπορέσει να το προμηθευτεί στον τελικό, ενημερώνουμε πως θα υπάρχει πάγκος σε κάθε ματς στην Τούμπα για τα εναπομείναντα παιχνίδια των play off. Ο λόγος είναι ιερός και η αλληλεγγύη στην πράξη είναι που κάνει τη διαφορά.

Υ.Γ: ΠΑΟΚ ΠΑΙΞΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ‘ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΟΥ».