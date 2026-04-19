Ο ουκρανικός στρατός βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drone στη ρωσική πόλη Τάγκαρονγκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drone στην πόλη Τάγκαρονγκ στην ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η καταστροφή αυτής της εγκατάστασης θα μειώσει την ικανότητα του εχθρού να παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία», τόνισε ο στρατός.

