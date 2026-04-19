Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 26χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 26χρονου από την περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Στις 15 Απριλίου 2026, εξαφανίστηκε από τις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο Μπάλλα Αλεξάντερ, 26 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του σήμερα στις 18/4/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπάλλα Αλεξάντερ έχει ύψος 1.72 μ., είναι εύσωμος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει μία ελιά στο πιγούνι. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνιση του ενήλικα έχουν ενεργοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) Θεσσαλονίκης και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον έγκυρο εντοπισμό του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple