Πρώτο “κύμα” απολύσεων στη Meta στις 20 Μαΐου – Στην έξοδο 8.000 εργαζόμενοι

Σε ένα πρώτο «κύμα» μαζικών απολύσεων στις 20 Μαΐου σχεδιάζει να προχωρήσει η Meta, με την αρχική φάση να επηρεάζει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της (δηλαδή σχεδόν 8.000 εργαζομένους), σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Η μητρική των Facebook και Instagram εξετάζει επιπλέον απολύσεις μέσα στο δεύτερο μισό του 2026, με τις λεπτομέρειες, από τον αριθμό των εργαζομένων και την ακριβή χρονική στιγμή, να παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Οι τελικές αποφάσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από την ταχύτητα εξέλιξης των τεχνολογιών ΑΙ και το πώς αυτές θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ επενδύει τεράστια ποσά στην AI, επιδιώκοντας να μετασχηματίσει ριζικά τη Meta.

Στόχος είναι μια πιο «ελαφριά» οργανωτική δομή, με λιγότερα διοικητικά επίπεδα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.