Μουντιάλ 2026: Από 13 στα… 150 δολάρια το εισιτήριο τρένου στο Νιου Τζέρσεϊ – Αντιδράσεις για το κόστος μετακίνησης

Οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ δεν θα επιβαρυνθούν μόνο από τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, αλλά και από σημαντικά αυξημένα κόστη μετακίνησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαδρομή προς το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το κόστος μετακίνησης αναμένεται να αποτελέσει σημαντική επιβάρυνση για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. Ειδικά στη Νέα Υόρκη, οι επισκέπτες που θα επιλέξουν το τρένο για να μετακινηθούν από το Penn Station του Μανχάταν προς το MetLife Stadium στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ θα χρειαστεί να καταβάλουν περίπου 150 δολάρια για εισιτήριο μετ’ επιστροφής ανά αγώνα.

Σύμφωνα με το CNN, η τιμή αυτή είναι σχεδόν 12 φορές υψηλότερη από το συνηθισμένο εισιτήριο των 12,90 δολαρίων για τη διαδρομή των περίπου 14 χιλιομέτρων, η οποία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Καθώς η στάθμευση στον χώρο του γηπέδου δεν θα είναι διαθέσιμη για την πλειονότητα των φιλάθλων, οι Aρχές του Νιου Τζέρσεϊ εκτιμούν ότι περίπου 40.000 άτομα θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε κάθε αγώνα.

Το MetLife Stadium, έδρα των ομάδων NFL New York Giants και New York Jets, θα φιλοξενήσει συνολικά οκτώ αγώνες της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στις 19 Ιουλίου. Οι αγώνες της φάσης των ομίλων, στους οποίους θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων η Βραζιλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Αγγλία, ξεκινούν στις 13 Ιουνίου.

Οι αρμόδιες Αρχές υποστηρίζουν ότι η αύξηση των κομίστρων είναι απαραίτητη για την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης του τουρνουά στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά το 1994. Αξιωματούχοι της NJ Transit, δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να δαπανήσουν 62 εκατομμύρια δολάρια για τη μεταφορά των φιλάθλων από και προς το γήπεδο κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Εξωτερικές επιχορηγήσεις κάλυψαν μόνο 14 εκατομμύρια δολάρια από αυτές τις προβλεπόμενες δαπάνες.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Κρις Κολούρι, η αύξηση των εισιτηρίων κρίθηκε αναγκαία ώστε να καλυφθεί το υπόλοιπο ποσό, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για αισχροκέρδεια, αλλά για προσπάθεια κάλυψης των εξόδων».

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέριλ κάλεσε τη FIFA να αναλάβει το κόστος μεταφοράς των φιλάθλων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι της πολιτείας που χρησιμοποιούν καθημερινά τις υπηρεσίες της NJ Transit.

Υψηλά κόστη μετακίνησης αναμένονται και στη Βοστώνη, όπου τα εισιτήρια για λεωφορεία εξπρές προς το Gillette Stadium, έδρα των New England Patriots, διαμορφώνονται στα 95 δολάρια.

Παράλληλα, έχουν ήδη εξαντληθεί χιλιάδες εισιτήρια τρένου μετ’ επιστροφής αξίας 80 δολαρίων από τη Βοστώνη προς τον κοντινό σταθμό του Foxborough, τιμή τετραπλάσια από το συνήθες κόστος των 20 δολαρίων για αγώνες και άλλες εκδηλώσεις στο στάδιο.

Σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες, οι τοπικές Αρχές έχουν δεσμευθεί να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των μετακινήσεων, επισημαίνοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 100 εκατ. δολάρια σε επιχορηγήσεις για τη βελτίωση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Στο Λος Άντζελες το εισιτήριο παραμένει στο 1,75 δολάριο, στην Ατλάντα στα 2,50 δολάρια, στο Χιούστον στο 1,25 δολάριο και στη Φιλαδέλφεια στα 2,90 δολάρια για το Μετρό. Στο Κάνσας Σίτι λειτουργούν λεωφορεία μεταφοράς προς το Arrowhead Stadium με κόστος 15 δολάρια μετ’ επιστροφής.

Η FIFA εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόταση να καλύψει η ίδια τα έξοδα μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι στις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί το 2018 με τις πόλεις διοργάνωσης προβλεπόταν δωρεάν μετακίνηση των φιλάθλων προς τα γήπεδα. Η διεθνής ομοσπονδία υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει ζητηθεί σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο MetLife Stadium να καλύψουν το κόστος μεταφοράς των θεατών.

Αντίδραση υπήρξε και από την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ, η οποία χαρακτήρισε υπερβολικό το κόστος άνω των 100 δολαρίων για μια τόσο σύντομη διαδρομή.

Οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης προς το MetLife Stadium δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικές.