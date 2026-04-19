Ταχιάος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Έχουμε προχωρήσει τις μελέτες χωροθέτησης των σταθμών προς Δυτικά

Την εικόνα όλων των μεγάλων έργων στη χώρα, δίνει ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ κάνει και αναφορά στις «Πρότυπες Προτάσεις», έναν «θεσμό-εργαλείο», όπως τον χαρακτηρίζει, για σημαντικά έργα, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα -Οινόφυτα, που θα ανακουφίσει την Αθήνα, και η στρατηγικής σημασίας για την πρωτεύουσα αστική σήραγγα της Ηλιούπολης, που θα ενώνει τη λεωφόρο Κατεχάκη με το Ελληνικό.

Ο κ Ταχιάος ανακοινώνει, επίσης, ότι το βόρειο τμήμα του Ε65, Καλαμπάκα-Γρεβενά, βαδίζει προς ολοκλήρωση.

Στην Αττική, όπως αναφέρει, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Παράλληλα, προχωρά και η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης, με νέα διπλή έξοδο από την Αττική Οδό, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες λύσεις διαχείρισης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον κ Ταχιάο, κανένα μεγάλο αστικό κέντρο δεν λύνει το κυκλοφοριακό μόνο με νέους δρόμους. Η ουσιαστική αποσυμφόρηση της Αττικής θα έρθει, κυρίως, μέσα από ισχυρές δημόσιες συγκοινωνίες. Γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις γραμμές του μετρό.

Για τη μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης της γραμμής 4, ο Υφυπουργός σημειώνει ότι η πρόοδος είναι πραγματική και μετρήσιμη, αλλά το Μετρό δεν είναι μόνο σήραγγες, είναι σταθμοί, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, σηματοδότηση, δοκιμές, ασφάλεια και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία.

Σε έργα τέτοιας κλίμακας, η πρόοδος ενός επιμέρους τμήματος δεν αρκεί από μόνη της για να κρίνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα, όπως λέει. Κατά την άποψή του, έπρεπε να είχε γίνει σαφές από την προηγούμενη διακυβέρνηση ότι ένας εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα υπερέβαινε τη δεκαετία.

Για τη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά αποτελεί άμεση προτεραιότητα, αναφέρει ο κ Ταχιάος, καθώς αφορά στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, και, παράλληλα, το Flyover προχωρά με ταχείς ρυθμούς και θα προσφέρει ουσιαστική αποσυμφόρηση στο πολεοδομικό συγκρότημα. «Και φυσικά, έχουμε και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην Εγνατία Οδό», προσθέτει.

Στην Κρήτη, το βάρος πέφτει σε δύο εμβληματικά έργα: τον ΒΟΑΚ και τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα του Ηρακλείου.

Η ερώτηση για τη Θεσσαλονίκη

Ερ.: Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με τις επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης και την υπερυψωμένη Ανατολική Περιφερειακή Λεωφόρο;

Απ.: Η Θεσσαλονίκη, με το Μετρό, έχει ήδη περάσει σε μια νέα εποχή μετακινήσεων, με παρεμβάσεις που εξελίσσονται παράλληλα και με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αυτή τη στιγμή, η βασική γραμμή μετρά περισσότερο από έναν χρόνο εμπορικής λειτουργίας και η ολοκλήρωση της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά είναι πλέον «προ των πυλών». Πρόκειται για ένα έργο υψηλής συνθετότητας, με πολλαπλές συμβάσεις, διαφορετικά συστήματα και τεχνικές υποδομές, που πρέπει να ενοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο δίκτυο με τη βασική γραμμή. Είναι ακόμη μία απόδειξη -όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτησή σας – του πόσο απαιτητικά είναι τα έργα Μετρό.

Σε κάθε περίπτωση, η βασική προϋπόθεση για εμάς είναι η ασφάλεια, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση των πιστοποιήσεων και των τελικών δοκιμών, ιδιαίτερα στο σημείο διακλάδωσης της βασικής γραμμής προς την επέκταση, όπου απαιτείται η μέγιστη ακρίβεια, ώστε όλα τα συστήματα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα.

Παράλληλα, προχωρά και η οδός Πόντου, η κατασκευή της οποίας χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως έργο εθνικής σημασίας και πέρασε στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για έργο διακριτό από το Μετρό, αλλά απολύτως συμπληρωματικό προς αυτό, καθώς θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και τη συνολική λειτουργία του δικτύου στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ταυτόχρονα, προετοιμάζουμε και την επόμενη μεγάλη φάση: την επέκταση του Μετρό προς τα Βορειοδυτικά. Έχουμε ήδη προχωρήσει στις μελέτες χωροθέτησης των σταθμών και ακολουθούν οι απαραίτητες τοπογραφικές, γεωλογικές και μελέτες κόστους-οφέλους, ώστε να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση του έργου από το επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Σε σχέση με την Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής και την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Flyover, το έργο προχωρά με περισσότερο από ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το κατασκευαστικό μέτωπο έχει πλέον αναπτυχθεί πλήρως, με αισθητά αυξημένη ταχύτητα εργασιών και έντονη πρόοδο στο πεδίο, ενώ τα δύο καλούπια -το μπλε και το πορτοκαλί- εμφανίζουν πλέον εμφανή αποτελέσματα στην πρόοδο του έργου.

Η συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει η 16η Μαΐου 2027, ενώ υπάρχει δέσμευση από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για περαιτέρω επιτάχυνση των εργασιών, με στόχο τη συντομότερη παράδοση.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα ουσιαστικής προόδου σε όλα τα μέτωπα είναι ξεκάθαρη πια. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί, για πολλά χρόνια, η πόλη είχε μάθει περισσότερο στις εξαγγελίες παρά στα εργοτάξια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ