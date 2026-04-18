Μπέος: “Ήρθε η ώρα κύριε Λανουά να μας αδειάσεις τη γωνιά…”

Τα έντονα παράπονα τουη για τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την τρίτη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8 για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League εξέφρασε ο Αχιλλέας Μπέος.

Ο ισχυρος άνδρας της ομάδας του θεσσαλικού κάμπου με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τις αποφάσεις των διαιτητών στο παιχνίδι στο Χαριλάου και ζήτησε από τον Στεφάν Λανουά να παραιτηθεί κάνοντας λόγο για ακόμη μια χειρουργική επέμβαση.

«Ακουσε και ο διαιτητής του αγώνα Αρης – Βόλος την παροιμία «Χε…ε μέσα Πολυχρόνη, που δεν γίναμε…» και το… έκανε! Καταστρέφοντας ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδια και αλλοιώνοντας προκλητικά και ετσιθελικά το τελικό του αποτέλεσμα. Είναι άδικο να γίνεται μια συνολική προσπάθεια για την βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από πολλά χρόνια και σε όλα τα επίπεδα, και να υπάρχουν διαιτητές σαν τον Πολυχρόνη που να αλλοιώνουν αποτελέσματα και να ακυρώνουν προσπάθειες ποδοσφαιριστών που δικαιούνταν κάτι καλύτερο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο εν λόγω διαιτητής όχι μόνο μας αδίκησε. αλλά μας υπέβααλε σε χειρουργική επέμβαση. Ειδικά στο 60ο λεπτό όπου ο Πολυχρόνης αλλά και ο varistas Τζήλος δεν απέβαλαν τον Xόνγκλα σε χτύπημα εκτός φάσης πάνω στον Κάργα. Ντροπή σου Πολυχρόνη αλλά και σε εσένα Λανουά που συνεχίζεις να τον κρατάς στους πίνακες. Ήρθε η ώρα κύριε Λανουά, αν έχεις λίγη τσίπα, το καλοκαίρι να μας αδειάσεις τη γωνιά…».

