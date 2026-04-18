MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει μέχρι την Τετάρτη οριστικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Επιπλέον ανέφερε ότι υπήρξαν κάποια «αρκετά καλά νέα» αναφορικά με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

«Είχαμε κάποια αρκετά καλά νέα πριν από 20 λεπτά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά στη Μέση Ανατολή με το Ιράν», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Θα μάθετε. Απλά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Είναι κάτι που βγάζει νόημα να συμβεί. Και νομίζω ότι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι θα συμβεί», συνέχισε όταν ρωτήθηκε ποια ήταν τα καλά νέα.

“Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ”

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

