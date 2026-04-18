MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 48χρονος και 20χρονη για περίεργη υπόθεση ψευδούς δήλωσης πατρότητας σε νεογέννητο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται σε μία περίεργη υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 48χρονο ημεδαπό και μία 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, χθες, μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

