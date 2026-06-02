Έως στις 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα Θερινά Σχολεία του δήμου Νεάπολης – Συκεών

Συνεχίζεται και φέτος το Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης του δήμου Νεάπολης-Συκεών το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών και στοχεύει στην ποιοτική και δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στηρίζοντας, παράλληλα, τους εργαζόμενους γονείς.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου.

Ώρες Λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας του θερινού σχολείου είναι καθημερινά από τις 7:30 το πρωί έως και τις 4:30 το απόγευμα ενώ οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσει είναι οι εξής:

– Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Συκεών και Αγίου Παύλου:

2 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών (Οδ. Φωκά 17 – Ναούσης, Συκιές)

– Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης:

10 ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης (Φρ. Ρούσβελτ, Στρεμπενιώτη, Νεάπολη)

– Για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων:

2 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων (Τριών Ιεραρχών 5, Πεύκα)

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν για τους δικαιούχους του προγράμματος «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2025-2026». Εφόσον δεν συμμετέχει ο γονιός του παιδιού στο πρόγραμμα αυτό, η δαπάνη για τη συμμετοχή ανέρχεται στα 100 € για κάθε παιδί (2ο παιδί 75€, 3ο παιδί 50€).

Αιτήσεις μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για τα Θερινά σχολεία του Δήμου Νεάπολης- Συκεών θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026.

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται :

– Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kdap2020.ns@gmail.com

– Με φυσική παρουσία έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στα παρακάτω κτήρια:

– στο Πολιτιστικό Κέντρο Συκεών, τηλ: 2310638058 (για Συκιές κι Άγιο Παύλο) και ώρες 09:00-16:00

– στο Γραφείο Αθλητισμού Νεάπολης, τηλ: 2310628475 (για Νεάπολη) και ώρες 09:00-16:00

– στο Πολιτιστικό Κέντρο Πεύκων, τηλ: 2310674653 (για Πεύκα) και ώρες 08:30-16:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ www.e- kdap.gr την αίτηση κι όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση kdap2020.ns@gmail.com

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα θερινό σχολείο, ενώ θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και για την εγγραφή στο σχολείο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , οι δημότες και οι κάτοικοι του δήμου Νεάπολης-Συκεών και τα παιδιά εργαζόμενων γονέων.



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ:

– Για τους δικαιούχους του προγράμματος «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» :

1) Συμπληρωμένη αίτηση (την αίτηση θα μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ www.e-kdap.gr

2) Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (σε περίπτωση που δεν την έχετε ήδη προσκομίσει στο ΚΔΑΠ)

– Εφόσον δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα :

1) Συμπληρωμένη αίτηση (την αίτηση θα μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ www.e-kdap.gr

2) Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (σε περίπτωση που δεν την έχετε ήδη προσκομίσει στο ΚΔΑΠ)

3) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)

4) Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ) ή εκκαθαριστικό ή επικυρωμένο συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του γονέα, από τα οποία να προκύπτει η μόνιμη κατοικία.

5) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη.

Για ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους: βεβαίωση εργοδότη ή της υπηρεσίας τους αντίστοιχα.

Για ελεύθερους επαγγελματίες: Αντίγραφο Έναρξης Επιτηδεύματος και Βεβαίωση Ασφαλιστικού

Φορέα ή πρόσφατο σημείωμα ασφαλιστικών εισφορών.

Για Εταίρους σε Ο.Ε.ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ : Καταστατικό και τυχόν μεταβολές αυτού και Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ή πρόσφατο σημείωμα ασφαλιστικών εισφορών.

Για Αυτοαπασχολούμενους στον Πρωτογενή Τομέα: Βεβαίωση Ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α.