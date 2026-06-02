Καρδίτσα: Έξι προφυλακιστέοι για την υπόθεση με τις κλοπές μετασχηματιστών

Μετά την προσαγωγή των 25 συλληφθέντων για την υπόθεση των κλοπών Μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ ενώπιον του Ανακριτή Καρδίτσας, έξι εξ αυτών προφυλακίστηκαν.

Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το iefimerida.gr, ένας εκ των τεσσάρων εμπλεκομένων που δεν είχαν συλληφθεί, παρουσιάστηκε αυτοβούλως και αφού απολογήθηκε, προφυλακίστηκε.

Στους υπόλοιπους συλληφθέντες μετά την προσαγωγή τους, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της εμφάνισης κάθε 1η και 15η, ενώ σε τρεις επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις 17.000, 25.000 και 30.000 ευρώ.