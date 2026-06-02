Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο και ποιες ώρες

Κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το Flyover. Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω tvn εργασιών.

Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, κοντά στο Δημοτικό Γήπεδο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία, ενώ με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού.

Παράλληλα, τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού προς Ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και στη συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Ανατολικά, από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

