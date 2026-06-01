Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ συνεχίσει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά των ισραηλινμών πόλεων και χωριών, ο στρατός θα απαντήσει πλήττοντας στόχους στην νότια Βηρυτό», προειδοποίησε με μήνυμα στο Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν.