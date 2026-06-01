Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες – Δείτε βίντεο

Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, μετά από μια ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6) στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta’ Lourdes στην περιοχή Magħtab, στη Μάλτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του maltatoday, ένας 67χρονος και ένας 47χρονος βρίσκονταν σε χωράφια κοντά στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανένας από τους εργαζόμενους του εργοστασίου δεν βρισκόταν στον χώρο όταν συνέβη η έκρηξη.

A powerful explosion at a fireworks factory in Malta damaged residential buildings, cars, and other property in nearby areas.



There is currently no information on fatalities or injuries. pic.twitter.com/LMxHGCVPxM June 1, 2026

Η έκρηξη, η οποία προήλθε από το εργοστάσιο στην οδό Triq tal-Qagħdi, ακούστηκε από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, προκάλεσε δονήσεις στα κτίρια και έσπασε παράθυρα σε μεγάλες περιοχές της Μάλτας.

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, πίστευα ότι μας βομβάρδιζαν»

Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα. Ένα άτομο, που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του στο Kennedy Grove εκείνη τη στιγμή, περιέγραψε πως έζησε την τρομακτική εμπειρία. «Ήμουν στο Kennedy Grove με τα σκυλιά όταν άκουσα τον πρώτο κρότο. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια φιάλη αερίου που εξερράγη. Στη συνέχεια, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ακολούθησαν άλλες τρεις εκρήξεις η μία μετά την άλλη. Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».

Today, a fireworks factory explosion has rocked Magħtab area, northern Malta, with shattered glass reported across the region.



Two people injured. pic.twitter.com/AcWvDDOzVR — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 1, 2026

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.

Η αντίδραση του πρωθυπουργού και της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι πολιτικοί ηγέτες και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχολίασαν το συγκεκριμένο περιστατικό και εξέφρασαν αλληλεγγύη προς τους πληγέντες, ενώ ταυτόχρονα επαίνεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίθηκαν στον τόπο του συμβάντος.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Robert Abela, δήλωσε με μία ανάρτηση στο Facebook ότι οι σκέψεις του είναι με τους πληγέντες, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι και εργαζόμενοι από τις αρχές της χώρας είχαν αποσταλεί αμέσως στον τόπο του συμβάντος για να προσφέρουν βοήθεια.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, τόνισε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι συγκλονίστηκε από την έκρηξη που «τάραξε τη χώρα μας» και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Απέδωσε ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη της Πολιτικής Προστασίας και σε όλους όσους βρίσκονται στο πεδίο της δράσης «υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες».