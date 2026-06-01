Νίκος Γκάνος: Υπήρξα άπιστος, το έμαθε η σχέση μου και έγινε πολύ βαρύ και άσχημο όλο αυτό το πράγμα

Συνέντευξη στο Happy Day παραχώρησε ο Νίκος Γκάνος, σχολιάζοντας τις πρόσφατες τραγικές εξελίξεις στο Survivor. Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε τη δική του εμπειρία από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ενώ παραδέχθηκε πως έχει υπάρξει άπιστος σε παλαιότερη σχέση του.

«Το Survivor είναι ένα επικίνδυνο reality. Το λέει και η λέξη: “Survivor”. Και εγώ όταν ήμουν εκεί, πολλές φορές φοβόμουν. Είχα ατυχήματα, είχα σπάσει, ας πούμε, τα δάχτυλα του ποδιού μου, μικροατυχήματα γενικά. Πάντα ήμασταν στην εγρήγορση μην πάθουμε κάτι, μη συμβεί κάτι, μη μας δαγκώσει κάτι. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα, δεν είναι απλά», απαντά ο Νίκος Γκάνος μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου.

«Οι γονείς μου δεν με απέτρεψαν να ασχοληθώ με το τραγούδι, απλά δεν με πίστεψαν. Δηλαδή, γενικά ο στενός μου κύκλος δεν ήταν ότι με ώθησε προς αυτό. Και μάλιστα πολλές φορές είχαν φτάσει σε σημείο να μου πούνε “μωρέ παράτα τα, πήγαινε βρες μια κανονική δουλειά” και τα λοιπά. Βέβαια, όταν έβγαλα τα τραγούδια και άρχισαν οι επιτυχίες, τότε μου λέγανε όλοι “μπράβο, καλά έκανες και επέμενες”», μοιράζεται στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

«Έχω υπάρξει άπιστος. Το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Και από τότε δεν το έχω ξανακάνει και ούτε θα το ξανακάνω, γιατί ένιωσα τόσο πολύ άσχημα μέσα μου που δεν θέλω να το ξαναπεράσω.

Φυσικά και το έμαθε η σχέση μου και για αυτό έγινε όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ βαρύ και πολύ άσχημο. Μου δημιούργησε πολύ βάρος μέσα μου, στεναχώρια, γι’ αυτό που προκάλεσα στον άλλον άνθρωπο», εξομολογήθηκε ο Νίκος Γκάνος.

