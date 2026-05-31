Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έξω από σπίτι – Κλειδώθηκαν μητέρα και παιδιά

Ένας άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έκανε την εμφάνισή του έξω από σπίτι οικογένειας στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της κλειδώθηκαν στο σπίτι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή του την ενέργεια.