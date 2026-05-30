Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο – Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Στο Ασκληπιείο Βούλας παραμένει για νοσηλεία ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην εισαγωγή του.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ξάδελφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια κοινή φωτογραφία τους από το δωμάτιο του νοσοκομείου.

Στο στιγμιότυπο, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εμφανίζεται χαμογελαστός στο πλευρό του συγγενή του, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης έγραψε χαρακτηριστικά: “Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί”.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε τοποθετηθεί για τη νοσηλεία του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, διευκρινίζοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

“Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιάννης Παπαμιχαήλ

