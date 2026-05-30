Έγραψε ιστορία η Παρί-Back to back κατακτήσεις Champions League!

Ένας συναρπαστικός τελικός! Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ αλληλοεξουδετερώθηκαν σε μια ματσάρα που κρίθηκε στη «ρουλέτα» των πέναλτι. Εκεί, οι Γάλλοι ήταν πιο ψύχραιμοι και πήραν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο, επικρατώντας με 4-3 στη «ψυχοφθόρα» διαδικασία!

Στο πρώτο ημίχρονο, η Άρσεναλ ευτύχησε να προηγηθεί πολύ νωρίς. Πιο συγκεκριμένα, στο 5ο λεπτό ο Χάβερτς εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μαρκίνιος και άνοιξε το σκορ με πολύ ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Έκτοτε, η Παρί είχε τον πρώτο λόγο, ωστόσο η καλύτερή της στιγμή ήρθε στο 43’ με κεφαλιά του Φαμπιάν Ρουίθ που πέρασε άουτ και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Η Παρί, όπως ήταν λογικό, αναζήτησε με μεγαλύτερη ένταση το γκολ. Ο Ράγια είχε την επέμβαση στον Χακίμι στο 56’, ωστόσο έξι λεπτά αργότερα ο Κβαρατσκχέλια κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Μοσκέρα. Ο Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με την Παρί να φτάνει πολύ κοντά στην ανατροπή στο 79’. Ο Κβαρατσκχέλια έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα, έφτασε απέναντι στον Ράγια και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι! Δεν άλλαξε κάτι στο 90λεπτο και οι ομάδες οδηγήθηκαν σε ημίωρη παράταση.

Στην παράταση, οι ομάδες ήταν καταπονημένες και οι φάσεις έρχονταν με το σταγονόμετρο. Η Άρσεναλ είχε μια φάση που «φώναξε» για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Έζε στο 102′, ωστόσο Ζίμπερτ και VAR έκριναν ότι δεν υπήρχε παράβαση. Έτσι, το ημίχρονο της παράτασης ολοκληρώθηκε δίχως διαφοροποιήσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης η Παρί έμοιαζε πιο φρέσκια και αναζητούσε το γκολ, χτυπώντας από την πλευρά του Ινκαπιέ, ο οποίος ήταν εξουθενωμένος, αλλά η ομάδα του δεν είχε άλλες αλλαγές. Παρόλα αυτά, η Άρσεναλ ήταν πολύ καλά οργανωμένη και δεν επέτρεπε ευκαιρίες, μέχρι το 117′. Ο Ντουέ έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο το σουτ του κόντραρε και κατέληξε, με λιγότερη δύναμη, στα χέρια του Ράγια. Και όλα έδειχναν διαδικασία πέναλτι, όπως και έγινε!

Εκεί, οι ομάδες ξεκίνησαν εύστοχα, ωστόσο ο Έζε έχασε το δεύτερο πέναλτι της Άρσεναλ. Ο Ράγια «απάντησε», καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Μέντες και αποκατάστησε την ισορροπία! Οι ομάδες συνέχισαν να είναι εύστοχες μέχρι το πέναλτι του Γκάμπριελ που έφυγε άουτ και με αυτόν τον τρόπο η Παρί κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά το UEFA Champions League!

Τα πέναλτι:

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Ράμος (εύστοχο), Ντουέ (εύστοχο), Μέντες (απόκρουση Ράγια), Χακίμι (εύστοχο), Μπεράλντο (εύστοχο)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Γιόκερες (εύστοχο), Έζε (άουτ), Ράις (εύστοχο), Μαρτινέλι (εύστοχο), Γκάμπριελ (άουτ)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (106′ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια (106′ Μπεράλντο), Νέβες, Ρουίθ (95′ Ζαϊρ-Εμερί), Ντουέ, Κβαρατσκχέλια (83’ Μπαρκολά), Ντεμπελέ (90+6′ Ράμος).

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Μοσκέρα (66’ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λουίς-Σκέλι (91′ Θουμπιμέντι), Σάκα (83’ Μαντουέκε), Τροσάρ (83’ Μαρτινέλι), Έντεγκαρντ (66’ Γιόκερες), Χάβερτς (91′ Έζε).

