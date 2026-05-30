Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Της απέσπασαν 5.300 ευρώ, λίρες και κοσμήματα

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 26 Μαΐου 2026 σε χωριό του Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολαιογράφο, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα, ιδιοκτησίας της αδελφής του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Τέλος, η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Ελληνική Αστυνομία Κιλκίς

