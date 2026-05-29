Δημοσκόπηση: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, στο 12,8% ο Τσίπρας – “Μάχη” Ανδρουλάκη και Καρυστιανού

Σε σκηνικό βαθιάς πολιτικής αναδιάταξης παραπέμπει η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση της ALCO για το flash.gr, καθώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν την πρώτη θέση, αλλά η εμφάνιση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αλλάζει τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση. Η μέτρηση αποτυπώνει ένα πολιτικό τοπίο σε κίνηση, με το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από τα νέα δεδομένα και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγράφει εικόνα κατάρρευσης.

Η πρώτη καταγραφή της δυναμικής των δύο νεοσύστατων κομμάτων δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού μπαίνουν από την αρχή ως παράγοντες ανατροπής στην πολιτική εξίσωση. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, η δημοσκόπηση της ALCO δείχνει ότι η «μάχη» για την αντιπολίτευση ανοίγει εκ νέου, με το ΠΑΣΟΚ να χάνει το μονοπώλιο της δεύτερης θέσης και τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται αποδυναμωμένος όσο ποτέ.

Η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων επιβεβαιώνει ότι η είσοδος των δύο νέων πολιτικών κομμάτων προκαλεί ισχυρές ανακατατάξεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα, την ώρα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 1,5%, εμφανίζοντας εικόνα πλήρους κατάρρευσης μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10%, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στους δύο νέους πολιτικούς φορείς. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται από την πρώτη της μέτρηση στο 12,8%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 9,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία αποκτά ισχυρή εκλογική επιρροή ήδη από τα πρώτα της βήματα. Το άθροισμα των δύο νέων κομμάτων φτάνει το 22,3%, ποσοστό που αναδιαμορφώνει συνολικά τους συσχετισμούς στην Κεντροαριστερά και ευρύτερα στην αντιπολίτευση, μετατρέποντας τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού στους βασικούς παράγοντες της νέας πολιτικής εξίσωσης.

Πέρα από την πρόθεση ψήφου, η έρευνα καταγράφει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο νέων πολιτικών εγχειρημάτων. Στο ερώτημα ποιος πολιτικός θα αποτελέσει τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται πρώτος με 25%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη με 15%. Η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%, ενώ το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά τον πρωθυπουργό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συναισθήματα που προκαλεί η ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Για την ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, κυριαρχούν η απογοήτευση (28%) και η ανασφάλεια (24%), ενώ η ελπίδα συγκεντρώνει 17%. Αντίστοιχα, για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η απογοήτευση παραμένει το κυρίαρχο συναίσθημα με 32%, ωστόσο η ελπίδα καταγράφει υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 20%, στοιχείο που δείχνει ότι το εγχείρημα της επικεφαλής του κινήματος των Τεμπών προκαλεί μεγαλύτερες προσδοκίες σε ένα τμήμα της κοινής γνώμης.

Στις δημοτικότητες των πολιτικών προσώπων, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει την υψηλότερη θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που μετρήθηκαν, με 32% θετικές και 45% αρνητικές γνώμες. Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% θετικές γνώμες και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 24% θετικές και 65% αρνητικές γνώμες. Στο ίδιο εύρος κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 24% θετικές γνώμες και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 20%, ενώ ιδιαίτερα υψηλά αρνητικά ποσοστά καταγράφουν ο Στέφανος Κασσελάκης (73%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (70%) και ο Γιάνης Βαρουφάκης (70%).

Την ίδια ώρα, η εικόνα για την κυβέρνηση παραμένει επιβαρυμένη, καθώς το 76% των πολιτών δηλώνει ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο. Συγκεκριμένα, το 52% απαντά ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο και το 24% λίγο, έναντι μόλις 22% που δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη σημαντική κοινωνική δυσαρέσκεια που εξακολουθεί να καταγράφεται, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στο πολιτικό σκηνικό.