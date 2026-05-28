Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε χώρο επιχείρησης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στον προαύλιο χώρο επιχείρησης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 σε προαύλιο χώρο επιχείρησης επί της Συμμαχικής Οδού, στο Ωραιόκαστρο. Οι φλόγες καίνε ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των Πυροσβεστών.