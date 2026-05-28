Την επόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες.

Οι 17 συλληφθέντες θα απολογηθούν τμηματικά την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη βόρεια Ελλάδα για τη νέα υπόθεση παράνομων -μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ – επιδοτήσεων, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναλυτικά οι διώξεις σε βάρος των 17 συλληφθέντων αφορούν:

– Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-Συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση

-Απάτη άνω των 120 χιλιάδων ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ

-Συνέργεια στην απάτη

-Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράνομες επιδοτήσεις ύψους 4,5 εκατ. ευρώ φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της σπείρας που συνελήφθησαν στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος αλλά και στην Αθήνα.

Τα μέλη της σπείρας φαίνεται πως ξεκίνησαν την κομπίνα από το 2019 ενώ χρησιμοποιούσαν ψευδείς δηλώσεις και ψεύτικα έγγραφα για τη δράση τους. Συνολικά έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, του Κιλκίς, της Αθήνας και της Καβάλας.

Όπως μάλιστα τονίζει η Ελληνική Αστυνομία, “ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης, σχεδόν στο σύνολό τους, είτε δεν είχαν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε δεν είχαν καθόλου επιτήδευμα. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών εξ αυτών ήταν άσχετη με τον αγροτικό τομέα, καθώς μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, υπάλληλοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα επαγγέλματα χωρίς σύνδεση με αγροτική παραγωγή”.