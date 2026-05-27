MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκύλος πυροβόλησε μέσα από αυτοκίνητο γυναίκα και την τραυμάτισε

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία από τις πιο απίστευτες και παράξενες ειδήσεις των τελευταίων ημερών έρχεται από τη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, όπου ένας σκύλος κατάφερε, σίγουρα χωρίς να έχει πρόθεση, να πυροβολήσει γυναίκα με όπλο μέσα από παρκαρισμένο όχημα.

Ο σκύλος βρισκόταν μόνος του μέσα σε φορτηγάκι, όταν προσπάθησε να αλλάξει θέση στο πίσω κάθισμα και κατά λάθος, χωρίς να ξέρει κανένας ακόμη το πως, πάτησε τη σκανδάλη στο όπλο που υπήρχε στο όχημα -και ήταν γεμάτο και οπλισμένο- προκαλώντας πανικό.

Η σφαίρα πέρασε μέσα από την πόρτα του αυτοκινήτου και τραυμάτισε μία γυναίκα που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κοντινό φανάρι μέσα στο δικό της όχημα.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου στην πόλη Σκότσμπλαφ της Νεμπράσκα. Αρχικά οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι κάποιος είχε τραυματιστεί από αεροβόλο, όμως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για κανονικό κυνηγετικό όπλο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα φορτηγάκι με τροχόσπιτο και εμφανή ζημιά στην πόρτα από τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με την έρευνα, ο ιδιοκτήτης είχε σταματήσει σε κατάστημα ψιλικών και δεν βρισκόταν μέσα στο όχημα όταν έγινε το ατύχημα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι, ωστόσο οι γιατροί εκτίμησαν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο. Συγγενικό της πρόσωπο την μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία υπενθύμισε στους πολίτες ότι στη Νεμπράσκα απαγορεύεται η μεταφορά γεμάτου κυνηγετικού όπλου μέσα σε όχημα. Παράλληλα τόνισε πως το συμβάν αποτελεί ένα ακόμη καμπανάκι για το πόσο σημαντική είναι η σωστή φύλαξη και μεταφορά όπλων.

Οι αμερικανικές Αρχές θυμήθηκαν ένα παρόμοιο περιστατικό που είχε γίνει το 2025 στην Πενσυλβάνια. Τότε, ένας άντρας τραυματίστηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι όταν ο σκύλος του πήδηξε πάνω στο κρεβάτι και κατά λάθος εκπυρσοκρότησε καραμπίνα που βρισκόταν εκεί. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ενώ οι αστυνομικοί παραδέχθηκαν πως ακόμη και οι ίδιοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν όσα άκουγαν.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τι προβλέπει το προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν για το Ορμούζ

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

Συγκέντρωση φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ – “Τα πανεπιστήμια δε θα γίνουν φυλακές” – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 30χρονος για την άγρια δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι – Ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρία άτομα που ξάφριζαν ψιλικατζίδικα – Ο ένας έβαλε βενζίνη χωρίς να πληρώσει και βούτηξε και το πορτοφόλι της υπαλλήλου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη – Οι αλλαγές στην αίθουσα, ποιοι και πόσοι θα μπουν