Θεσσαλονίκη: “Κυνηγούσαν το παιδί μου με σίδερο και ζώνη, πήρε ένα ξύλο για άμυνα”, λέει η μητέρα του 15χρονου που συνελήφθη για επίθεση σε ανήλικο

Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή της Τούμπας

Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα όταν ένας -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- ένας 15χρονος χτύπησε έναν 13χρονο. Στη συνέχεια ενεπλάκησαν κι άλλοι νεαροί με συνέπεια ένας 14χρονος να δεχθεί επίθεση με γροθιές σε πρόσωπο και πλάτη από άτομο, το οποίο και αναζητείται.

Ο 14χρονος μάλιστα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται. Ο 15χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία.

Η μητέρα του 15χρονου αγοριού ισχυρίζεται ότι το παιδί της βρισκόταν σε άμυνα και πως βρέθηκε σε καβγά χωρίς να το θέλει. «Το παιδί μου βγήκε να παίξει μπουγέλο και είδε δυο αδέλφια να μαλώνουν με έναν φίλο τους. Πήγε να ρωτήσει τι έγινε και τότε τα έβαλαν μαζί του. Άρχισαν να τον κυνηγάνε με σίδερο και μια ζώνη για να τον χτυπήσουν. Για να αμυνθεί πήρε και αυτός ένα ξύλο. Είδε μια φίλη τι συμβαίνει και ενημέρωσε έναν φίλο του ότι τον κυνηγάνε. Ο φίλος του γιου μου όταν πήγε εκεί προσπάθησε να δει τι συμβαίνει αλλά η φασαρία συνεχίστηκε και χτύπησε ένα από αυτούς», ισχυρίζεται η μητέρα του 15χρονου αγοριού που συνελήφθη.