Θεσσαλονίκη: Με 50 καλλιτεχνικές παραγωγές επιστρέφει φέτος το Φεστιβάλ “Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου” – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης δημιουργών και κοινού μετατρέπεται για ακόμη μία χρονιά το Θέατρο Κήπου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, για τρεις ολόκληρους μήνες, από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας 37 παραγωγούς και 50 καλλιτεχνικές παραγωγές.

27 συναυλίες, 10 θεατρικές παραστάσεις, 10 παιδικές, δύο stand up comedy και μία μουσικοθεατρική παράσταση, συνθέτουν ένα πλούσιο, πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την πολυφωνία της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων κατέχει, μεταξύ άλλων, η συναυλία – αφιέρωμα στο μεγάλο Σταύρο Κουγιουμτζή, η κορυφαία συνύπαρξη Γιώργου Χατζηνάσιου – Στέφανου Κορκολή, το αφιέρωμα στους εμβληματικούς Queen, ο Γιώργος Κωνσταντίνου που έρχεται με το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν», o Αλέξανδρος Ρήγας με τη θεατρική διασκευή του αριστουργήματος του Λουντέμη «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», αλλά και η μουσικοθεατρική παράσταση – αφιέρωμα στη ζωή του Αλέκου Σακελλάριου, «Ο Αλέκος βγήκε από τον παράδεισο».

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του φετινού φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στο Θέατρο Κήπου, «ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού επιμένουν σε πρωτοβουλίες που προβάλουν και αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη του Πολιτισμού, μέσα από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής πολιτικής που έχει στο επίκεντρο τη στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, την αποκέντρωση και διάχυση των εκδηλώσεων σε όλη την πόλη, την ανάδειξη, με σεβασμό, της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Μιας κληρονομιάς, που διαχρονικά λειτουργεί ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Θεσσαλονίκης, με έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα».

Ο κ. Αγγελούδης πρόσθεσε πως «υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων για την ουσιαστική ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος, με δράσεις όπως είναι τα Δημήτρια, η Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή, το Jazz festival, το Soloist festival, η Λατρευτική Εβδομάδα, εκδηλώσεις που επεκτείνονται σε όλα τα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης και κάνουν πράξη τη δέσμευσή μας για μια πόλη που ζει και καλλιεργεί τον Πολιτισμό ως δύναμη αναγέννησης 365 ημέρες τον χρόνο».

Και τόνισε πως «το “Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου” δεν είναι απλώς μια σειρά εκδηλώσεων· είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που καλλιεργεί την εξωστρέφεια, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ζωντανού πολιτιστικού τοπίου“.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρόσθεσε επίσης πως «η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να προσφέρει στιγμές έμπνευσης, χαράς, ψυχαγωγίας και συγκίνησης, μέσα από υψηλής ποιότητας παραγωγές και σημαντικές συνεργασίες. Σε έναν χώρο που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την καλλιτεχνική εμπειρία, το κοινό καλείται να γίνει συμμέτοχο σε μια πραγματική γιορτή πολιτισμού κάτω από τον θερινό ουρανό της πόλης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: