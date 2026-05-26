Νέα απάτη σε βάρος γυναίκας στο Δομοκό: Παρίστανε τον εφοριακό και της έκλεψε χρήματα και κοσμήματα – 4 συλλήψεις

Συνεχίζουν την δράση τους οι επιτήδειοι που παριστάνοντας, εφοριακούς, υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, πείθουν τα θύματά τους να βγάλουν από τα σπίτια τους χρυσαφικά και χρήματα. Θύμα απάτης αυτή τη φορά έπεσε μία γυναίκα στον Δομοκό Φθιώτιδας με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν την ίδια ημέρα τους 4 δράστες.

Η νέα απάτη, αυτή τη φορά στον Δομοκό, έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (25.05.2026) από «εφοριακό υπάλληλο». Ο άνδρας αφού την κάλεσε και της παρουσίασε ψευδή γεγονότα σαν αληθινά, στο τέλος την έπεισε να μαζέψει χρήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή και να τα αφήσει σε σημείο κοντά στο σπίτι της.

Όταν η γυναίκα κατάλαβε πως έπεσε θύμα απάτης, κάλεσε αμέσως την αστυνομία, καταγγέλλοντας ό,τι πληροφορία είχε. Η ΕΛΑΣ ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενώ αυτό που τον πρόδωσε φαίνεται πως ήταν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για να μεταβεί στο σπίτι του θύματος.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργά το βράδυ επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στην Πιερία, με τις αρχές να το ακινητοποιούν. Αμέσως προσήγαγαν τους 4 επιβαίνοντές του. Σήμερα το πρωί συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 37.071,60 και χρυσαφικά – τιμαλφή τα οποία δόθηκαν στην γυναίκα.

Ταυτόχρονα, βρήκαν και κατέσχεσαν 6 κινητά, δύο ακόμη κοσμήματα αλλά και το αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν στο κύκλωμα συμμετέχουν και άλλοι που δεν έχουν συλληφθεί.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις απάτες – Οδηγίες από την ΕΛΑΣ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, στοχεύοντας στην ενημέρωση των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιτήδειοι, έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικές με τα υποψήφια θύματά τους, τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά ή τους τηλεφωνούν και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι γνωστοί συγγενών τους, λογιστές, εφοριακοί κ.λπ., ζητούν χρήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την εξόφληση χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους εξαπατήσουν, χρησιμοποιούν κυρίως την ακόλουθη μεθοδολογία δράσης:

Επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους οποίους πληροφορούνται, με οποιανδήποτε τρόπο, τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους. Επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά ή τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επιδιώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγιση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο ή λίγο πριν την είσοδο στην κατοικία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, για να πείσουν τους ηλικιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικονομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδιαίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης. Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων. Επισημαίνεται ότι, συχνά γίνεται λόγος ότι το συγγενικό πρόσωπο δικαιούται επιστροφή υψηλού χρηματικού ποσού από τα ασφαλιστικά ταμεία, για τη λήψη του οποίου απαιτείται η πληρωμή ορισμένων παραβόλων, οι δε δράστες εμφανίζονται ως δήθεν οι «λογιστές» των συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα διαδικαστικά ζητήματα για τη λήψη των χρημάτων αυτών. Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες, μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπεζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους τα παραδώσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει

Επισημαίνεται ότι από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.