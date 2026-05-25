MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Όσοι θέλουν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά, να το κάνουν άμεσα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σαφές μήνυμα προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, έστειλε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι», ανέφερε ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας ότι εδώ και εβδομάδες «επικρέμεται το ενδεχόμενο της διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάλεσε όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν να το κάνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση. «Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι υποτιμά τόσο τη Νέα Αριστερά και τα μέλη της, όσο και όσους έχουν επιλέξει να πορευθούν με άλλα πολιτικά κόμματα.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη που έχουν ενστάσεις ή διαφωνίες να παραμείνουν στο κόμμα, υπερασπιζόμενα τον δημοκρατικό χαρακτήρα του.

Αιχμές για το κόμμα Τσίπρα

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς άφησε σαφείς αιχμές για το νέο εγχείρημα Τσίπρα, προειδοποιώντας απέναντι σε «λογικές διάχυσης σε θολά σχήματα» και καλώντας τους αριστερούς πολίτες «να μην μετατραπούν από μέλη αριστερών κομμάτων σε οπαδούς ενός αρχηγού».

Άνοιγμα σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης απηύθυνε άνοιγμα σε δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας, μεταξύ των οποίων το ΜέΡΑ25 και οι Πράσινοι Οικολογία, ενώ διαχώρισε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που «αγωνιούν για την Αριστερά» από στελέχη που, όπως είπε, «είχαν πρωταγωνιστήσει στην απαξίωση του χώρου».

Γαβριήλ Σακελλαρίδης Νέα Αριστερά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μαρκόπουλος κατά ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα: Επιβεβαιώνεται η αριστερή επιλογή Ανδρουλάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν μέσα στο σιντριβάνι το “αγόρι που σφυρίζει” – Νέος βανδαλισμός στην πλατεία Ναυαρίνου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Να μη μετατραπεί η ΕΥΠ σε παραμάγαζο του Μητσοτάκη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Το συγκινητικό αντίο του Σιανίδη στη Γωγώ Μαστροκώστα: “Ήσουν μαχήτρια, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου;”