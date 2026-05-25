Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Όσοι θέλουν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά, να το κάνουν άμεσα

Σαφές μήνυμα προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, έστειλε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

«Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι», ανέφερε ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας ότι εδώ και εβδομάδες «επικρέμεται το ενδεχόμενο της διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάλεσε όσους έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν να το κάνουν χωρίς άλλη καθυστέρηση. «Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι υποτιμά τόσο τη Νέα Αριστερά και τα μέλη της, όσο και όσους έχουν επιλέξει να πορευθούν με άλλα πολιτικά κόμματα.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη που έχουν ενστάσεις ή διαφωνίες να παραμείνουν στο κόμμα, υπερασπιζόμενα τον δημοκρατικό χαρακτήρα του.

Αιχμές για το κόμμα Τσίπρα

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς άφησε σαφείς αιχμές για το νέο εγχείρημα Τσίπρα, προειδοποιώντας απέναντι σε «λογικές διάχυσης σε θολά σχήματα» και καλώντας τους αριστερούς πολίτες «να μην μετατραπούν από μέλη αριστερών κομμάτων σε οπαδούς ενός αρχηγού».

Άνοιγμα σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης απηύθυνε άνοιγμα σε δυνάμεις της Αριστεράς και της Οικολογίας, μεταξύ των οποίων το ΜέΡΑ25 και οι Πράσινοι Οικολογία, ενώ διαχώρισε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που «αγωνιούν για την Αριστερά» από στελέχη που, όπως είπε, «είχαν πρωταγωνιστήσει στην απαξίωση του χώρου».