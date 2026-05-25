Τίτλοι τέλους μετά από 9 χρόνια για γνωστό καφέ στη Θεσσαλονίκη

Τίτλους τέλους έριξε γνωστό καφέ μετά από 9 χρόνια σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το κατάστημα “Concept – Espresso & More” που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των ιδιοκτητών η τελευταία μέρα λειτουργίας του καταστήματος ήταν χθες Κυριακή (24/5). Όπως αναφέρουν στην ανάρτηση, «ένας χώρος που δημιουργήθηκε από τον πατέρα μας με αγάπη, κόπο και την ανάγκη να χτίσει κάτι δικό του για την οικογένειά του. Ένα μέρος που δεν ήταν απλώς μια επιχείρηση, αλλά κομμάτι της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια».

Και προσθέτουν πως «δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έγιναν όλο και πιο δύσκολα. Τα έξοδα αυξήθηκαν δραματικά, οι υποχρεώσεις έγιναν ασφυκτικές και η πραγματικότητα για τις μικρές επιχειρήσεις μάς ξεπέρασε. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτόν τον χώρο όπως του άξιζε. Να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλους. Όμως κάποιες φορές η δύναμη και η θέληση δεν αρκούν από μόνες τους».

Οι ιδιοκτήτες ευχαρίστησαν όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους αυτά τα χρόνια, τους συνεργάτες τους και όλους τους εργαζόμενους που πέρασαν από το κατάστημα και αγάπησαν τον χώρο σαν δικό τους, αλλά και όλους όσους τους στήριξαν μέχρι και την τελευταία μέρα.

Τέλος, αναφέρουν στην ανάρτησή τους ότι το τελευταίο post του καταστήματος είναι αφιερωμένο στον πατέρα τους, «έναν άνθρωπο που μας λείπει καθημερινά και που θα τον ευγνωμονούμε για πάντα για όσα μας προσέφερε, για όσα δημιούργησε και για όλα όσα μας δίδαξε».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Μετά από 9 χρόνια, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος.

Αύριο, Κυριακή 24 Μαϊου, θα είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Concept – Espresso & More.

Ένας χώρος που δημιουργήθηκε από τον πατέρα μας με αγάπη, κόπο και την ανάγκη να χτίσει κάτι δικό του για την οικογένειά του. Ένα μέρος που δεν ήταν απλώς μια επιχείρηση, αλλά κομμάτι της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσα από αυτόν τον χώρο γνωρίσαμε ανθρώπους, ακούσαμε ιστορίες, δημιουργήσαμε σχέσεις και ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα μαζί μας.

Είδαμε φοιτητές να μεγαλώνουν, να τελειώνουν τις σπουδές τους και να επιστρέφουν χρόνια μετά με τις οικογένειές τους. Ανθρώπους που έφυγαν από την πόλη και ξαναπέρασαν να μας δουν. Ξένους επισκέπτες που έγιναν φίλοι μας. Ανθρώπους που έκαναν το Concept κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έγιναν όλο και πιο δύσκολα. Τα έξοδα αυξήθηκαν δραματικά, οι υποχρεώσεις έγιναν ασφυκτικές και η πραγματικότητα για τις μικρές επιχειρήσεις μάς ξεπέρασε.

Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτόν τον χώρο όπως του άξιζε. Να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλους. Όμως κάποιες φορές η δύναμη και η θέληση δεν αρκούν από μόνες τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας αυτά τα χρόνια.

Τους συνεργάτες μας.

Όλους τους εργαζόμενους που πέρασαν από εδώ και αγάπησαν αυτόν τον χώρο σαν δικό τους.

Και πάνω απ’ όλα όλους εσάς, που μας στηρίξατε μέχρι και την τελευταία μέρα.

Το τελευταίο μας post είναι αφιερωμένο στον πατέρα μας.

Έναν άνθρωπο που μας λείπει καθημερινά και που θα τον ευγνωμονούμε για πάντα για όσα μας προσέφερε, για όσα δημιούργησε και για όλα όσα μας δίδαξε.

Σας ευχαριστούμε πραγματικά για όλα.

Γρηγόρης, Ζήλη, Πέτρος, Δημήτρης & Άννα.