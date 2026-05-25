“Μην βιάζεστε με το Ιράν”: Μήνυμα Τραμπ στους Αμερικανούς διαπραγματευτές για τη συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές να «μην βιαστούν» να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες είναι «εποικοδομητικές», αλλά τόνισε πως «και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να τα κάνουν σωστά». Παράλληλα, είχε δηλώσει το Σάββατο ότι μια συμφωνία είχε «σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί», προκαλώντας προσδοκίες για άμεσες ανακοινώσεις.

Τα βασικά σημεία της υπό συζήτησης συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η συμφωνία που εξετάζεται περιλαμβάνει:

Παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες

Επανέναρξη λειτουργίας του Στενό του Ορμούζ

Νέο γύρο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Πιθανές ρυθμίσεις για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν

Το απόθεμα αυτό εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 440 κιλά, με το οποίο, μετά από περαιτέρω εμπλουτισμό, θα μπορούσε να παραχθεί υλικό κατάλληλο για πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Το Ιράν μιλά για πρόοδο αλλά όχι τελική συμφωνία

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αναφερθεί σε πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει οριστική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ένα ή δύο» βασικά σημεία διαφωνίας, τα οποία παραμένουν ανοιχτά.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η υπό διαμόρφωση συμφωνία έχει προκαλέσει διχασμό στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ χαρακτήρισε μια τέτοια συμφωνία «καταστροφικό λάθος», υποστηρίζοντας ότι θα είναι υπερβολικά επιεικής απέναντι στο Ιράν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας Ρότζερ Γουίκερ, προειδοποίησε ότι μια 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας θα ακύρωνε τα αποτελέσματα προηγούμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Αντίθετα, ο βουλευτής Μάικ Λόιερ υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταφέρει να φέρει την ιρανική πλευρά σε «πραγματικές διαπραγματεύσεις».

Ρούμπιο: «Σημαντική αλλά όχι οριστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική αλλά όχι οριστική» πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 48 ωρών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «πλήρως ανοικτή θαλάσσια δίοδο» στο Στενό του Ορμούζ, χωρίς περιορισμούς ή διόδια.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τονίσει ότι τα μέτρα πίεσης προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών σε ιρανικά λιμάνια, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να υπάρξει επίσημη, υπογεγραμμένη συμφωνία.

Αισιόδοξος ο Ιρανός διαμεσολαβητής

Στις συνομιλίες έχει εμπλακεί ως διαμεσολαβητής ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του ΠακιστάνΙσάκ Ντάρ ο οποίος έκανε λόγο για «αισιοδοξία» και για πιθανότητα θετικής έκβασης.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί σε ένα πιθανό «μνημόνιο κατανόησης», το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις πριν από μια τελική συμφωνία.

Παραμένουν εκκρεμότητες για τελική συμφωνία

Παρά την πρόοδο που αναφέρεται, αμερικανικά μέσα σημειώνουν ότι δεν αναμένεται άμεση υπογραφή συμφωνίας, καθώς παραμένουν εκκρεμότητες σε κρίσιμα ζητήματα.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με όλες τις πλευρές να αναγνωρίζουν πρόοδο, αλλά και ότι η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.