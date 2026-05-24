Akylas για Eurovision: Έδωσα την ψυχή μου – Κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά ο κόσμος μού έδειξε ότι ήμουν ο νικητής του

Στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega εμφανίστηκε ο Akylas, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision, μιλώντας για την εμπειρία του διαγωνισμού, την πίεση που προηγήθηκε, την αποδοχή του κόσμου και το νέο του άλμπουμ «Press start». Ο καλλιτέχνης δεν έκρυψε ότι κάποια πράγματα τον πλήγωσαν, όμως ξεκαθάρισε πως πλέον κοιτάζει μπροστά, με νέες συναυλίες και ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του.

Ο Akylas αναφέρθηκε αρχικά στο έντονο διάστημα που έζησε μετά τη Eurovision, εξηγώντας πως η επιστροφή του συνδυάστηκε με κούραση, ασθένεια και αμέσως μετά πρόβες για τα επόμενα βήματά του. Παράλληλα, μίλησε με ενθουσιασμό για το νέο του άλμπουμ «Press start», το οποίο σηματοδοτεί μια νέα αρχή. «Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά τώρα πάμε για άλλα. Προχωράμε. Το άλμπουμ μου «Press start» βγαίνει σήμερα το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ξεκινάω τις συναυλίες μου, οι οποίες θα είναι υπερπαραγωγή. Ήθελα πολύ να επενδύσω στις συναυλίες μου και να φέρω κάτι καινούριο. Νομίζω χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Δεν έχω πάρει πολύ τον χρόνο μου γιατί η αλήθεια είναι με το που γύρισα αρρώστησα και μετά ξεκίνησα κατευθείαν πρόβες. Αλλά οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουνε τι έζησα νομίζω και μου το υπενθυμίζουν ξανά».

Μιλώντας για τη Eurovision, ο Akylas παραδέχτηκε πως είχαν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες, κυρίως λόγω των στοιχημάτων που τον εμφάνιζαν από νωρίς πολύ ψηλά. Όπως είπε, αυτό έκανε και τον ίδιο και την ομάδα του να πιστέψουν πολύ στην τελική διάκριση, όμως το αποτέλεσμα δεν επιβεβαίωσε αυτές τις προβλέψεις. «Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι στοιχηματικές από την αρχή μας είχανε πολύ ψηλά. Από ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω. Δηλαδή το top three που ήμασταν βγήκε εκτός πεντάδας όλο. Αλλά αυτό θέλω να πω σίγουρα όλους μας είχε κάνει να το πιστέψουμε πολύ. Και εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό, τι καλύτερο μπορώ».